Grest festa finale con talent show e consegna di un importante assegno.

Grest festa finale

Successo per la Festa di fine Grest 2018 che si è svolta alla Cà Giò la sera di venerdì 29 giugno. La serata si è aperta con la cena consumata nel campo sportivo, nella collaudata formula del “porta con te”. A seguire si è quindi svolto lo spettacolo dei ragazzi in sala Polivalente San Carlo. La simpatica proposta di quest’anno è stato un Talent Show con tanto di giuria.

L’assegno

Momento clou della serata è stata la consegna dell’assegno donato dell’associazione Cilla per Haiti all’Oratorio. L’assegno del valore di 1100 euro è stato consegnato da Gianni Corneo e Giorgio Savoia. Si tratta infatti 10del denaro raccolto in occasione del Concerto per Cilla del 17 giugno.

I campi estivi

Il Grest non si è però concluso. Nella quarta settimana l’oratorio ha proposto due alternative. Un Grest-Doposcuola in Oratorio con al mattino compiti delle vacanze e al pomeriggio giochi e merenda con gli animatori. Oppure un Campo estivo a Spiazzi di Gromo (BG) riservato ai ragazzi dalla II alla V elementare.

Le foto dei protagonisti della serata di festa e del Talent show sono sul Giornale di Arona attualmente in edicola.