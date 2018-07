Si chiama “Come le onde” ed è il nuovo videoclip dei The Kolors con J-Ax: i Little Rock ne sono i protagonisti.

I Little Rock, la giovane band novarese, continuano a macinare successi e a ottenere riconoscimenti. L’annuncio arriva direttamente dalla Music Art Academy, la loro culla di incubazione: “La Music Art Academy – spiegano in un comunicato dalla struttura di Cureggio – è orgogliosa e lieta di annunciare la straordinaria partecipazione dei Little Rock come protagonisti del nuovo video dei The Kolors (featuring J-Ax) Come le onde: https://www.youtube.com/watch? v=w450mf1RVac “.

Il video è una produzione Universal

“La clip, prodotta dalla casa di produzione Universal – continuano da Cureggio – in collaborazione con la NewCo Management di Francesco Facchinetti (figlio del famoso vocalist e tastierista dei Pooh), riprende i membri della band Gabriel Carini e Riccardo Franzini in veste di ‘piccoli’ The Kolors e J-Ax attorniati in una grande festa dagli altri membri Massimiliano Romagnoli, Lorenzo Delfino e Daniele Franzini, oltre che da famosi Youtubers ed Influencers italiani”.

Si amplia il palmares dei Little Rock

I Little Rock sono stati selezionati grazie alla loro grande esperienza di palcoscenico, nonostante la loro giovanissima età (hanno dagli 11 ai 15 anni): la band, nata nel 2014 da una intuizione di Roberto Barcellini, unisce questi giovanissimi talenti in un percorso entusiasmante ricco di prestigiose partecipazioni ed eventi:

Italia’s Got Talent al Teatro Arcimboldi di Milano, dove hanno ottenuto grande successo da parte del pubblico e della giuria

Partecipazione ad alcune scene del docu-film su Elio e Le Storie Tese “Ritmo Sbilenco”

Concerto nella prestigiosa P.zza Gae Aulenti di Milano come testimonials di Canon Italia

Partecipazione all’interno della rubrica “Saranno Famosi” della trasmissione “I Fatti Vostri” su Rai2

Special Guest all’evento di inizio anno di HP Italia agli East End Studios di Milano

Vincitori del Music Art Contest 2018 nella categoria “Band”

Nel 2017 hanno lanciato il loro primo inedito da loro scritto “Dreams of Tomorrow”, che potrete trovare sui loro profili Facebook (@littlerockbandofficial) Instagram (@littlerockofficial) e YouTube ( www.youtube.com/ littlerockofficial ).

Il commento degli insegnanti

“Siamo certi – concludono gli insegnanti coordinati da Roberto Barcellini – che questa ulteriore fantastica esperienza, motivo di grande orgoglio per la nostra scuola, possa essere una tappa importante nel loro strepitoso percorso di giovanissimi rockers, unici nel panorama nazionale”.