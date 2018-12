“Sono orgoglioso di rivendicare i risultati del mio Decreto Sicurezza e immigrazione, recentemente convertito in legge”. Inizia così la lettera esclusiva che il vice premier e ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha inviato a Novara Oggi, al Giornale di Arona e a Borgomanero Week.

La manifestazione di sabato a Roma

Una lettera che pubblichiamo a tre giorni dalla manifestazione romana che ha visto la partecipazione di 80.000 fedelissimi del Carroccio. Tra questi tanti, tantissimi anche i Piemontesi, tra cui qualche novarese.

Il ministro Salvini scrive a Novara Oggi

“Ho istituito un nuovo fondo sulla sicurezza urbana: servirà a finanziare tutte quelle iniziative che quest’anno ho sperimentato con le poche risorse a disposizione. Per il 2019 ragioniamo su uno stanziamento da 30 milioni di euro. A questo si aggiunge un altro stanziamento da 90 milioni di euro per potenziare la videosorveglianza” si legge nella lettera che sarà pubblicata in esclusiva su Novara Oggi in edicola da venerdì 14 dicembre 2018.

Il ministro degli Interni tocca anche il problema migranti. “Rivendico con orgoglio di aver ridotto gli sbarchi di circa l’80% (così sono diminuiti anche i morti in mare) mentre stiamo stroncando il business di chi lucra sui flussi incontrollati”. Salvini vuole dialogare con il territorio. “C’è attenzione alle istanze autonomiste. C’è ancora tanto da fare, ovviamente. Ma il dialogo con il territorio e con gli amministratori sarà sempre aperto”.

La lettera integrale

