Istituto Maggia al De Filippi? Secondo il ministro della cultura Bonisoli “E’ tra le ipotesi al vaglio”.

La sede dell’Istituto De Filippi di Arona, come anticipato già qualche mese fa sul Giornale di Arona, potrebbe presto trovare un nuovo utilizzo. A svelare i retroscena della vicenda, legata a doppio filo con la questione della sede dell’istituto alberghiero Maggia di Stresa, è il ministro ai Beni culturali e al Turismo, il castellettese Alberto Bonisoli.

Lo scorso venerdì 25 gennaio infatti, il ministro 5 Stelle ha mantenuto la promessa fatta tempo fa alla dirigente scolastica del Maggia Manuela Miglio e ha visitato l’istituto, finito sotto i riflettori della cronaca locale e nazionale per i seri problemi strutturali e di spazi che minerebbero il futuro dell’Alberghiero, frequentato da moltissimi alunni dell’Aronese, del Novarese, del Vco e anche provenienti da altre regioni italiane.

Le parole di Bonisoli

“Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella del trasferimento dell’istituto nella sede del De Filippi. Non si tratterebbe di un trasferimento puro e semplice di tutta la scuola, perché il De Filippi è troppo piccolo per accogliere tutta la

realtà del Maggia. Ma non è da escludere l’idea di collocare nella scuola aronese una sede distaccata del Maggia, o addirittura di prevedere la creazione in quel luogo di una sede avanzata per un percorso d’istruzione ulteriore. Al momento non è l’unica soluzione di cui si parla e sappiamo che quell’edificio è vincolato, ma è sicuramente una delle opzioni che si stanno valutando”.