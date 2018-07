Tasse al 15% per tutte le partite iva fino ai 100mila euro. Anche l’onorevole Gusmeroli tra i promotori dell’iniziativa.

Tasse al 15%, così Gusmeroli:

“Ho avuto l’onore in qualità di VicePresidente della Commissione Finanze della Camera, di partecipare alla stesura del progetto di legge sull’ampliamento dei soggetti, imprese e professionisti, che verranno tassati solo al 15%. Oppure al 5% se si tratta di Start Up e che non dovranno tenere nessuna contabilità”.

Mini flat tax targata Lega

“Un’idea dei ViceMinistri Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci, fortemente voluta da Riccardo Molinari Presidente Capogruppo dei Deputati alla Camera e tradotta in progetto di legge proprio dalla Lega in Commissione Finanze.

Un unico obbligo: una volta l’anno la dichiarazione dei redditi Nessun spesometro, redditometro, studi di settore. Imposte al 5% per i primi cinque anni di attività sia per i giovani fino a 35 anni sia per gli over 55. La Rivoluzione Fiscale della Lega è’ iniziata”.