Lettore appassionato: il giovane studente aronese Giovanni Gerosa si racconta.

Lettore appassionato

Giovanni Gerosa è un giovane studente aronese che fin da piccolo ha sviluppato un’autentica passione per la lettura. «Già in prima elementare – racconta – leggevo cose in più rispetto a quello che ci indicavano le maestre. In particolare enciclopedie illustrate e libri di narrativa, spinto da irrefrenabile curiosità. Poi crescendo, alle medie, ho avuto un periodo di rallentamento per riprendere poi alla grande con il liceo scientifico. Sviluppando nel contempo dei gusti letterari ben precisi». Quali le letture preferite? «La narrativa russa dell’Ottocento, in particolare Dostoieski e Tolstoj. E, da qualche tempo anche la letteratura giapponese».

Lettura come momento di scoperta

«Sento di conoscere sempre più cose del mondo, perché in ogni romanzo l’autore racconta della sua esperienza, di cose vissute o note, anche se il libro non è autobiografico». Una passione travolgente, che occupa ogni attimo libero: «Nei momenti di calma e libertà dallo studio posso leggere anche 4 ore, specialmente di notte o al mattino presto. Solo negli ultimi 5 anni ho letto più di 350 libri, con una media di 70 all’anno. Leggendo così tanto finisco poi per spaziare su generi molto diversi, dai più leggeri ai più impegnati.

Essere un divoratore di libri porta dei vantaggi? «Tanti ! Questo bagaglio che mi porto appresso, intanto, mi è stato utile per preparare la tesina dell’esame di Stato, 87 pagine in cui riassumo il pensiero dei massimi filosofi esistenzialisti!».