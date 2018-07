Lidl ritira mais surgelato e mix di verdure

Lidl ritira prodotti solo in Sicilia

Prodotti pericolosi perché potrebbero provocare gravi malattie. Ecco infatti perché Lidl ha comunicato che per la sola Regione Sicilia, l’azienda belga GREENYARD N.V. a titolo precauzionale richiama tutti i lotti e tutte le scadenze dei seguenti prodotti: Art. 79520 “Freshona” Mais surgelato, 450g Codice a barre 20417963 Art. 12105 “Freshona” Mix di verdure surgelate, 1000g – Assortimento Gemüsemix – Mix di verdure Codice a barre 20039035.

Contaminazione

Sembra infatti che questi prodotti possano essere stati contaminati da Listeria monocytogenes. La Listeria monocytogenes può essere una causa di gravi malattie allo stomaco o anche intestino (listeriosi) e sintomi simili a un’infezione influenzale. Per alcuni tipi di individui (donne incinte, bambini piccoli, anziani e soggetti immunodepressi) la malattia può degenerare in forme anche molto gravi. “A causa di tale rischio per la salute, i consumatori devono prestare molta attenzione a questo richiamo e non mangiare i prodotti sopra indicati” dicono.

Azienda belga

L’azienda, che ha servito solo in Sicilia, è belga. Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei diritti raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto segnalati e di restituirli al punto vendita Lidl dove è stato acquistato, anche senza presentare lo scontrino.