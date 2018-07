Lunganotte aronese diventa Lumina. Cambia il volto della storica manifestazione targata Pro loco.

Lunganotte aronese

“Torniamo a concentrarci sullo spettacolo di fuochi piromusicali”. La famosa “Lunganotte” aronese cambia volto: da quest’anno “Lumina” è l’evento targato Pro Loco che prenderà il suo posto. Venerdì 20 (non più quindi di domenica) un grandioso spettacolo piromusicale a partire dalle 23 attirerà aronesi e non in città.

“Abbiamo rilevato che è inutile proporre tante cose assieme perché i fuochi già da soli portano tantissime persone che sono da gestire a livello di sicurezza – spiega la vicepresidente Pro loco Camilla Botteselle. – Dal punto di vista della sicurezza quello dello spettacolo di fuochi d’artificio è sicuramente il più impegnato per noi. Arona sarà sicuramente stra-piena sia prima che dopo i fuochi e non avremo più il problema della “fuga di massa” alla domenica sera al termine dello spettacolo. Diciamo che quest’anno è un esperimento ma sappiamo già essere un successo”.

Ulteriori dettagli sul Giornale di Arona in edicola.