Madonna del Carmelo, la Parrocchia e l’associazione Felice Cavallotti presentano il programma della festa che si terrà questo weekend.

Madonna del Carmelo: la festa

La frazione aronese di Dagnente si prepara a festeggiare in grande stile la Madonna del Carmelo. Sarà un fine settimana caratterizzato da momenti religiosi e intrattenimento per tutti. sabato 21 alle 17 e domenica 22 alle 11 sarà celebrata la santa messa. Inoltre sia sabato che domenica dopo la messa sarà possibile acquistare dolci casalinghi e prodotti locali con un’offerta. Come ormai consuetudine il ricavato sarà devoluto a favore delle opere di restauro della Chiesa. Poi alle 18 processione con la statua della Madonna per le vie del paese, a seguire l’associazione Felice Cavallotti è lieta di presentare le campionesse del twirling di Santa Cristina che allieteranno i partecipanti con le loro coreografiche esibizioni. Per l’occasione sarà attivo il bar con specialità locali street food.