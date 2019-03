Massino Visconti: caldaia rotta e bambini trasferiti. L’ordinanza è in vigore fino a domani, sabato 23.

Massino Visconti

E’ in vigore fino a domani, sabato 23 marzo, l’ordinanza con la quale il sindaco Angela Buzzi ha stabilito di trasferire temporaneamente le attività della scuola dell’infanzia del paese. La decisione è stata presa in seguito al guasto che ha

interessato la caldaia dell’istituto. «Per legge – spiega il primo cittadino massinese – dobbiamo mantenere per i locali frequentati dai nostri bambini una temperatura di almeno 18 gradi centigradi. Purtroppo la caldaia si è rotta e sebbene ci siamo mobilitati subito per ripararla, non era possibile riportarla in funzione in brevissimo tempo. Così, d’accordo con il dirigente scolastico e la parrocchia, abbiamo trovato una soluzione temporanea alternativa per spostare le attività della materna alla Ca Giò di via dello Sport».