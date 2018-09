Mauro Marchese, ballerino e coreografo di Borgo Ticino, chiede alla fidanzata di sposarlo durante lo Show di Pintus.

Mauro Marchese: proposta in diretta tv

Un po’ come aveva fatto lo stesso Pintus durante la precedente tournée, il suo coreografo Mauro Marchese ha chiesto in moglie ieri, giovedì, 13, la compagna Chiara Lo Sciuto. Il tutto in diretta tv accompagnato dalle battute del comito.

La coppia aspetta anche un bambino e Pintus ha esordito dicendo:

“Quanto sei emozionato che aspetti un bimbo? Ma poi tu cosa hai fatto niente.. sarai durato 6 minuti anche meno!”.

La dichiarazione

“Ti volevo ringraziare per l’emozione che avremo, saremo genitori, avremo un figlio, però mi mancava un qualcosa da fare e ho deciso di farlo qua. Volevo chiederti una cosa: mi vuoi sposare?”.

Fra gli applausi del pubblico e le lacrime di commozione di Pintus, Chiara ha detto di sì: il tutto suggellato da un tenero bacio al pancione.

Marchese, lo ricordiamo, è un noto ballerino e coreografo di Borgo Ticino, nonché fratello del sindaco Alessandro.

ECCO IL VIDEO: