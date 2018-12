Mercatino di Natale benefico con i volontari vincenziani del paese. Nella casa parrocchiale un’occasione per fare regali aiutando al contempo le famiglie bisognose.

Mercatini di Natale a Castelletto

Sarà totalmente destinato al sostegno delle famiglie maggiormente in difficoltà il ricavato dell’iniziativa benefica avviata dai volontari vincenziani di Castelletto. Fino alle 19 di oggi, domenica 9 dicembre, è infatti possibile visitare il mercatino allestito all’interno della casa parrocchiale e acquistare interessanti idee natalizie per regali per tutti i gusti. In vendita nella casa parrocchiale nel cortile di piazza Matteotti ci sono infatti vestiti e prodotti ricamati, articoli lavorati a maglia, le piante donate dal Cantiere verde del Cisas e altri generi di doni.

Solo l’ultima di una serie di iniziative a favore degli ultimi

Quella ideata dalle San Vincenzo del paese non è che l’ultima di una serie di iniziative pensata per sostenere le fasce più povere della popolazione. Ieri, sabato 8 dicembre, i volontari hanno infatti venduto le torte fuori dalla chiesa, mentre venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 hanno organizzato il mercatino natalizio. L’iniziativa, giunta alla 24esima edizione, ha riscosso un notevole successo e sarà probabilmente riproposta anche in futuro.