Una nuova irruzione artica punta l’Italia e determinerà un peggioramento con temperature in brusco calo da oggi, martedì 8 gennaio 2019, ed il ritorno di nevicate a bassa quota ma solo al Centro-Sud. Il meteo in Piemonte prevede tempo stabile e soleggiato per tutta la settimana.

Meteo in Piemonte e nel nord Italia

Le correnti settentrionali saranno nuovamente il protagonista assoluto anche nella prossima settimana, favorendo tempo stabile, soleggiato e con cieli limpidi praticamente ovunque. Unica eccezione le zone alpine di confine di Valle d’Aosta e alto Piemonte, che vedranno addensamenti e nevicate tra martedì e mercoledì a causa di sfondamenti di aria più umida e instabile dalle zone oltralpe.

Le tendenze da mercoledì

A metà settimana generale rinforzo della ventilazione, a tutte le quote. Föhn sulle pianure orientali del Piemonte e Tramontana in Liguria. Clima invernale, con gelate mattutine. Ma valori termici diurni quasi sempre intorno a 8-10°C.