Meteo weekend: Italia spaccata: “Forti temporali al nord con rischio nubifragi e grandinate, caldo torrido al sud”.

Meteo weekend

Estate che prosegue a ‘singhiozzo’ al Nord dove giornate assolate e calde si alternano a improvvisi passaggi temporaleschi, anche intensi. “Capiterà anche questo weekend, quando l’ennesima perturbazione in arrivo dalla Francia porterà rovesci e temporali sparsi sulle regioni settentrionali”.

Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara: “Già venerdì sera e notte i primi forti temporali sono attesi su Alpi, Prealpi, Piemonte, e in generale sull’alta Valpadana. Ma a seguire il fine settimana vedrà fenomeni ancora localmente intensi, con rischio per

nubifragi e qualche grandinata. Attenzione: non pioverà 24 ore su 24, ma i fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo”.