Sabato 16 febbraio si è tenuta alla fiera Beer Attraction di Rimini la premiazione del primo concorso nazionale per importanza, il premio Birra dell’anno indetto da Unionbirrai, che assegna l’ambito titolo di Birrificio dell’anno.

Miglior birrifici italiani: c’è un novarese

Una giuria formata da 100 esperti ha degustato “alla cieca” (quindi senza minimamente sapere che birra avessero nel bicchiere) ben 1994 birre portate in concorso, in 41 diverse categorie, da 327 birrifici sparsi fra il Monte Bianco e la Sicilia. Fra questi, al quinto posto e dunque a metà classifica fra i migliori birrifici in Italia, c’è anche un rappresentante della provincia di Novara.

La top ten 2019 dei birrifici italiani:

1- Mukkeller (Porto Sant’Elpidio, Fm, Marche): 3 ori e 1 bronzo.

2- Hammer (Villa d’Adda, Bg, Lombardia): 2 ori, 1 argento, 1 bronzo e una menzione speciale.

3- Lambrate (Milano, Lombardia): 2 ori, 1 argento, 1 bronzo.

4- Mc77 (Caccamo, Mc, Marche): 2 ori

5- Croce di Malto (Trecate, No, Piemonte): 1 oro e 3 argenti.

6- Crak (Campodarsego, Pd, Veneto): 1 oro, 1 argento, 2 bronzi.

7- Ritual Lab (Formello, Rm, Lazio): 1 oro, 1 argento, 1 bronzo.

8- Birrificio Lariano (Sirone, Lc, Lombardia): 1 oro, 2 bronzi e una menzione speciale.

9- Birrificio del Forte (Pietrasanta, Lu, Toscana): 3 argenti.

10- Birrificio Perugia (Pontenuovo, Pg, Umbria): 2 argenti e 1 bronzo.

QUI LA TOP TEN DELLO SCORSO ANNO, 2018

QUI LA CLASSIFICA COMPLETA DI BIRRA DELL’ANNO 2019 PER CATEGORIA

E dai colleghi del Giornale di Lecco tutti i dettagli sulla premiazione e sui vincitori: LEGGI QUI