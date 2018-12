Mostra mercato dedicata alle attività e ai laboratori che vedono protagonisti i ragazzi del centro diurno.

Mostra Mercato: inaugurazione il 6

Giovedì 6 dicembre alle 17 al salone Merzagora di Arona in Corso Liberazione n.60, verrà inaugurata la Mostra Mercato di Natale. Si tratta dell’esposizione e presentazione dei laboratori e delle attività dei ragazzi che frequentano il Centro Diurno BRUM. Sarà possibile conoscere le attività e i progetti, i vari stand avranno come oggetto la peculiarità di ogni singola esperienza educativa.

Un percorso da scoprire

“Sarete immersi in un percorso interattivo – spiegano dal centro Brum – dove vedrete come da un pezzo di stoffa nasce una sciarpa, uno zaino o una fascia per capelli; oppure fermarvi ed essere fruitori del laboratorio parrucchiera e passare successivamente nello stand emozionale. Inoltre si potranno osservare gli spazi ricreati

dell’attività di equitazione e attività con gli asini e lo spazio dedicato per l’attività Pet -Terapy effettuato

presso La Yurta nel Bosco; i ragazzi del laboratorio cucina vi delizieranno con i loro biscotti con un

sottofondo musicale regalato dal laboratorio musicale. Gli oggetti prodotti all’interno dei laboratori potranno essere acquistati tramite offerta libera”.

La mostra sarà aperta dal 6 dicembre fino al 22 dicembre con i seguenti orari : il martedì dalle 10 alle

12 – aperture straordinarie il 13 e 14 dicembre e il 20 e 21 dicembre dalle 17 alle 18.30.