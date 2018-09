Mostra segreta al circolo Wood per ammirare l’armonia e la forza di creazioni nate sotto il rumore della guerra.

Mostra segreta: ecco quando

Una mostra segreta tutta da scoprire in programma per la sola giornata di sabato 29 settembre al Family Cafe del Circolo Wood di via Roma. A disposizione del pubblico aronese ci saranno le opere di Maria Barghouty. Si tratta della bambina siriana di soli 11 anni che è stata soprannominata «La regina dei colori».

“Il talento di Maria – fanno sapere i promotori del progetto Family Like – sarà esposto nel mese di ottobre a Palazzo Lascaris a Torino, sede della Regione Piemonte. Poi al Festival Rodari a Omegna. Prima però che le opere siano consegnate alla curatrice della mostra, abbiamo la possibilità di poterne ammirare l’armonia e la forza, nate sotto il rumore della guerra in Siria. Vi aspettiamo, dunque, dalle 18.30 alle 19.30 in via Roma. Ammireremo insieme da vicino i disegni di Maria, incontrando Paola Giroldini e i ragazzi del consiglio comunale di Omegna. Sono loro infatti gli ambasciatori del progetto “Maria la bambina che cuce il mondo a colori”. Gustando un aperitivo, scopriremo insieme la storia di Maria, della sua famiglia e del suo talento, dandoci appuntamento alle mostre ufficiali di Torino e di Omegna». Ingresso riservato ai soci.

Family like

L’evento sarà anche un’occasione per conoscere da vicino il progetto Family Like. Un percorso nato per creare una rete composta da famiglie, enti pubblici e realtà private, con lo scopo di offrire soluzioni concrete ai bisogni educativi dei minori.