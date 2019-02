Neve è allerta gialla sul novarese: si potranno creare cumuli complessivi fino a 10 cm dato che nevicherà fino alla serata di oggi.

Neve è allerta gialla

Il bollettino di Arpa parla chiaro: sul novarese e Vco è allerta gialla per neve con possibili disagi alla viabilità.

Stando alle previsioni, infatti, nevicherà per tutta la giornata di oggi, venerdì 1 febbraio. Il fenomeno dovrebbe cessare in serata lasciando il posto alla pioggia.

Il tempo però rimarrà instabile per tutto il weekend con piogge alternate a cielo nuvoloso ma, pare, non nevicherà più.

Gusmeroli invita a non uscire di casa

Il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli, informando i cittadini circa le salature in corso ha richiamato “alla massima prudenza e siccome la situazione peggiorerà evitiamo di uscire se non necessario”. Al lavoro l’Aib di Montriagiasco per la pulizia strade.



