Non fu tentato furto: assolto l’artista aronese 37enne Daniele Giunta. Aveva sotratto da una zona boschiva dei materiali.

Non fu tentato furto

Accusato di violazione di sigilli e tentato furto, il 37enne artista aronese Daniele Giunta è stato assolto dal tribunale di Verbania. La sentenza è stata emessa mercoledì 21 febbraio. A chiedere il proscioglimento dell’imputato è stata la stessa pubblica accusa.

I fatti

I fatti al centro del procedimento risalgono alla primavera di due anni or sono. Giunta, dopo essersi recato alla guida del suo furgone a Oleggio Castello, nella zona dei laghetti di San Carlo, aveva tentato di portare via degli oggetti abbandonati da un ristorante che aveva subìto seri danni, a causa di un incendio sviluppatosi tempo prima. L’intento di Giunta era di fare uso di materiali che parevano, appunto, in stato di abbandono, per realizzare le sue installazioni in laboratorio. L’artista, però, era stato sorpreso dal gestore del locale, che aveva chiesto l’intervento dei carabinieri. Era il marzo 2017. Come ovvio gli oggetti in questione -pali di legno, piante, mattoni, una pala, un badile e altro ancora- erano rimasti al loro posto. In zona erano arrivati i militari per identificare il 37enne e raccogliere la denuncia nei suoi confronti.

L’altro giorno, come detto, il processo al termine del quale è stata riconosciuta la buona fede dell’uomo. Non voleva rubare, né era entrato in quella zona in maniera furtiva, valutato che i sigilli precedentemente apposti non erano visibili, come ha dimostrato la difesa