Nuova area cani in corso Europa. La proposta è stata lanciata dalla consigliera Carla Torelli durante l’ultimo consiglio comunale.

Nuova area cani

Una nuova area cani in corso Europa. E’ stata questa la proposta della consigliera Carla Torelli. “L’area sistemata dal Comune in via S.Luigi non è sufficiente per Arona e zone limitrofe. Nella zona che propongo invece vi è una grande affluenza di persone che passeggiano con i propri animali. Un’area recintata avrebbe come costi solo quelli di recinzione, in quanto il taglio viene già eseguito”.

La risposta del sindaco

“Le aree cani le fanno di solito nei grandi centri: noi ne abbiamo già una. Farla in corso Europa significa chiudere una zona per pochi anziché lasciarla a beneficio di tutti. Al massimo in un’area cani possono starci 6 o 7 contemporaneamente anche perché poi finiscono per litigare. Ci impegniamo quindi a migliorare quella attuale con pulizie più frequenti”.