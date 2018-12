Nuova rotonda e ciclabile: il vice sindaco Monti informa i cittadini sui cambiamenti che interesseranno l’ingresso a sud della città.

“La mattina di giovedì 29, negli uffici dell’Anas, abbiamo presentato il progetto che prevede la realizzazione della nuova rotonda in ingresso da sud della città”. A dare l’annuncio è stato l’esito Federico Monti, ViceSindaco di Arona, che ha commentato: “E’ stato molto positivo, ed è la conclusione di un iter difficoltoso , che ha visto come soluzione una convenzione con Anas che ci concede la gestione per tre anni dell’area in ingresso della città, periodo nel quale realizzeremo un’opera indispensabile per la viabilità in ingresso da sud”.

… e ciclabile dal Gigante ad Arona

Questo progetto, ha precisato Monti, ha risolto una delle varie criticità per la realizzazione nel prossimo futuro della ciclabile che prevede il percorso che collega Arona con le attività ricettive di Dormelletto: campeggi ed alberghi, creando un afflusso di turismo verso Arona. “Ho chiesto ad Anas di partecipare ad un incontro con l’Ente Parco e il Comune di Dormelletto in modo da risolvere le altre criticità della futura pista ciclabile in modo che si passi a realizzare l’opera dal Gigante ad Arona”.