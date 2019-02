Il sindaco Alberto Gusmeroli, dopo aver individuato quella come possibile nuova spiaggia, ha però chiesto dei rilevamenti all’Arpa.

Nuova spiaggia ad Arona

Il sindaco Alberto Gusmeroli, dopo aver individuato l’area di corso Europa accanto al pratone come possibile nuova spiaggia, ha chiesto dei rilevamenti all’Arpa: “La nostra amministrazione ha ridotto brutalmente l’inquinamento in città grazie all’opera di allacci fognari.

Abbiamo chiesto innanzitutto la rimozione delle boe antistanti la nuova spiaggia perché la loro presenza non sarebbe sicura per i bagnanti. Poi chiesto ad Arpa di eseguire controlli che certifichino la balneabilità dell’area. Preciso che non è nostra intenzione mettere nulla in punta Vevera in quanto area soggetta all’esondazione essendo il punto più basso della città. Se le acque fossero balneabili abbiamo pensato a un bagnino fisso e a un chioschetto che potrà essere installato vicino alle panchine cyclettes lungo la passeggiata pedonale di corso Europa”.

