Nuova spiaggia nel tratto di lago compreso tra la foce del torrente Vevera e lo scivolo pubblico di corso Europa.

Nuova spiaggia: la delibera

La delibera approvata dalla giunta comunale lo scorso 15 gennaio è certamente un documento di notevole interesse per gli aronesi e non solo, che rivela le intenzioni dell’amministrazione in tema di turismo e riqualificazione delle aree demaniali.

«Lungo corso Europa – si legge nelle premesse – sono presenti diverse spiagge “naturali” frequentate da diversi bagnanti che necessitano di essere regolamentate ai sensi della normativa, anche al fine garantirne la sicurezza. Si è ritenuto quindi opportuno individuare una nuova spiaggia pubblica nel tratto di lago compreso tra la foce del torrente Vevera e lo scivolo pubblico di corso Europa».

La balneabilità

Il Comune attenderà le valutazioni tecniche da parte di Arpa Piemonte relativamente alla balneabilità delle acque nonché in considerazione degli accessi alla nuova spiaggia per decidere de riservare alla balneazione lo specchio acqueo antistante la nuova spiaggia. La delibera è stata resa immediatamente eseguibile al fine di consentire il monitoraggio delle acque da parte di Arpa e dare avvio alle procedure per la rimozione delle boe antistanti la spiaggia.

Sulla questione e sui possibili sviluppi dell’area si sono prontamente espressi anche i volontari dell’associazione Amici del lago – Circolo di Legambiente, sempre molto vigili sia in tema di tutela del territorio sia di monitoraggio delle acque. Proprio la Foce del Vevera è una delle zone anche recentemente monitorate i cui parametri sono spesso risultati fuori dalla norma

Servizio completo sul Giornale di Arona attualmente in edicola.