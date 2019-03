Nuovo ospedale quando si parte e come sarà: la presentazione a Novara.

Nuovo ospedale

La Città della Salute e della Scienza di Novara vede un investimento totale di 320,2 milioni, 219,6 dei quali investiti da privati e 100,6 di contributo pubblico. I contenuti del progetto sono stati illustrati in una presentazione pubblica che si è svolta giovedì 28 al Teatro Coccia di Novara, organizzata dal Centro estero per l’internazionalizzazione del Piemonte. I lavori sono stati aperti dai saluti del Presidente della Regione, Sergio Chiamparino, del sindaco della Città, Alessandro Canelli e del rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Giancarlo Avanzi. Moderatore, Leonello Sambugaro, dirigente regionale responsabile delle Politiche per gli investimenti della sanità.

Le presenze

In sala, oltre 500 persone, e tra loro una trentina di esponenti del mondo finanziario e investitori, anche internazionali, 70 rappresentanti di studi di architettura, ingegneria, progettazione e costruttori, 80 fornitori di servizi del settore medicale, tutti interessati all’investimento in un’operazione che per il Piemonte è paragonabile solo a quella del Parco della Salute di Torino. La procedura prescelta per il contratto è la finanza di progetto.

I tempi

“Siamo alla vigilia della pubblicazione del bando di gara, che partirà entro il mese di marzo – ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Antonio SAitta – A settembre sarà noto il vincitore, che avrà un anno per la redazione del progetto definitivo e altri tre per la realizzazione dei lavori. Tempi certi, che come Regione Piemonte possiamo garantire perché il nostro sistema sanitario è all’avanguardia, punto di riferimento per la qualità delle prestazioni ma anche solido economicamente. Non si tratta semplicemente di costruire un nuovo ospedale, ma di realizzare un polo sanitario e della scienza, che si innesterà sulle grandi competenze dell’università e dei professionisti di Novara”.

I primi passaggi

La giunta regionale ha approvato il Piano finanziario tecnico-economico elaborato dall’Azienda e lo ha trasmesso nei giorni scorsi al Ministero della Salute, unitamente alla richiesta di Decreto di finanziamento, che sarà approvato nelle prossime settimane. Successivamente ci saranno l’indizione della gara, l’ aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto di partenariato. A seguire, la redazione del progetto esecutivo: a fine ottobre 2023 è prevista la consegna dell’opera all’Azienda Ospedaliero Universitaria. La concessione durerà 26 anni.