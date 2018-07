Nuovo Piano della cronicità da parte della Regione Piemonte: al centro la persona e il suo progetto di cura.

Nuova piano della cronicità

Il Consiglio regionale ha approvato il 10 luglio il Piano della cronicità. Un sistema completamente nuovo che vuole mettere al centro la persona e il suo progetto di cura, ma soprattutto la presa in carico dei pazienti anziani e più fragili. Insomma, un vero cambio di mentalità con l’integrazione tra le diverse professionalità.

Cosa dice il Piano

L’obiettivo è affrontare e dare risposte appropriate all’aumento delle malattie croniche. Un fenomeno che si sta verificando a livello nazionale ed europeo ed è strettamente correlato all’invecchiamento della popolazione. Verrà applicato un modo diverso di strutturare la presa in carico dei malati cronici privilegiando il territorio e la domiciliarità. E affidando invece agli ospedali la competenza sulle urgenze e sull’alta specializzazione.

Si punterà in questo senso sull’interazione fra le diverse professionalità, sul ruolo centrale dei medici di famiglia, sui piani di cura personalizzati per i pazienti, su progetti già sperimentati come l’infermiere di comunità e la telemedicina.