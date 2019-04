Oggi al Castello delle Sorprese c’è Jack Nobile, la web star di Youtube con oltre 700 mila followers.

Evento confermato domenica 14 aprile al Castello delle Sorprese a Oleggio Castello: arriverà anche Jack Nobile.

Sarà lui, la web star di Youtube con oltre 700 mila followers, l’ospite d’onore di domenica 14 aprile, seconda giornata di apertura al Castello delle Sorprese a Oleggio Castello (Novara), il grande evento per bambini e famiglie ospitato da Castello dal Pozzo e organizzato dallo staff di Grotta di Babbo Natale.

I dettagli

L’evento è confermato con qualsiasi condizione meteo: Jack Nobile si esibirà alle 11:30 e alle 16:00 nel Salone del Palazzo del Castello presso il centro congressi.

Sono già un migliaio i prenotati allo straordinario appuntamento di domenica con lo youtuber famoso per i giochi di prestigio e per l’abilità nel risolvere i rompicapo: un incontro per conoscere la storia di questo ragazzo eccezionale diventato mago per dimostrare al padre la propria abilità “manuale” e capace di contagiare con la passione per la magia centinaia di migliaia di ragazzi.

Insieme a Jack Nobile, per tutta la giornata dimostrazioni di magia e lezioni di prestidigitazione per tutti con AssoKappa Varese.

Oltre all’incontro con Jack Nobile per la giornata di domenica 14 aprile il Castello delle Sorprese conferma tutto il proprio programma al coperto, per offrire alle famiglie la possibilità di trascorrere una giornata diversa e piacevole, indipendentemente dal meteo.

Per tutta la giornata di domenica dalle 9:30 alle 17:00 visita-spettacolo “Risvegliamo il Castello”, della durata di 50 minuti, con 10 attori professionisti dei grandi teatri milanesi e il gatto parlante: la visita è tutta recitata e cantata dal vivo. Per tutta la giornata sono attive 2 postazioni gioco, con 80 giochi di una volta, al coperto, l’area dedicata ai giochi di magia e prestidigitazione, con lezioni gratuite per tutti, mentre alle 10:30 – 14:00 e 15:30 si esibiranno i cani volanti con il frisbee, campioni del mondo di disc-dog.

Sul posto anche un laboratorio per costruire girandole e animazioni varie per i bambini.

Il Guinnes World Record rimandato

E’ stato invece rinviato a domenica 28 aprile il tentativo ufficiale di Guinness World Records: 1000 girandole nel parco (il record attuale di 831 girandole appartiene a San Antonio in Texas): le girandole saranno offerte dall’organizzazione, con una raccolta fondi a favore del gruppo GSH Sempione 82 che sarà presente il 28 con i propri atleti diversamente abili.

Per tutta la giornata nell’area dell’evento è possibile pranzare nel punto ristoro al coperto o presso il ristorante.

Per partecipare è consigliata la prenotazione on line sul sito www.castellodellesorprese.it (biglietto on line comprensivo di tutte le attività scontato a euro 14,00 – gratuito fino a 3 anni) – oppure il biglietto sul posto (euro 18,00).

Per prenotazioni e informazioni: www.castellodellesorprese.it – info@castellodellesorprese.it