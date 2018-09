Oltre cinquemila visitatori alla notte bianca: la festa della Pro loco è stata un successo.

Oltre cinquemila persone in centro per la notte bianca

Sono stati oltre cinquemila (i numeri sono certificati dai volontari posti ai varchi della festa) i visitatori che lo scorso 22 settembre hanno partecipato alla notte bianca castellettese. E la pioggia che ha funestato l’organizzazione della prima serata in programma per il 1° settembre, non si è invece fatta vedere sabato scorso, quando sui cieli di Castelletto dominava il bel tempo.

La soddisfazione del presidente della Pro loco

I più soddisfatti del risultato sono i volontari della Pro loco del paese, che hanno messo tutto il loro impegno nell’organizzazione dell’evento. “Il tempo ci ha davvero graziato – dice il presidente della Pro loco Massimiliano Ferrario – è stata una serata caldissima, che ci ha permesso di organizzare una festa davvero riuscita. Siamo estremamente soddisfatti di come è andata, anche dal punto di vista della sicurezza. Non era certo facile riuscire a ottenere i permessi per organizzare una festa così grande a così poco tempo di distanza dal primo rinvio. E invece, soprattutto grazie all’aiuto della polizia locale, che ci è stata vicina in tutto questo periodo, siamo riusciti a portare a casa il risultato”.