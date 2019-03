Paruzzaro patente ritirata per un 37enne: è stato fermato alla barriera del Lago Maggiore giovedì 14 marzo.

Paruzzaro patente ritirata

La polizia stradale di Romagnano Sesia, giovedì 14 marzo, ha fermato un uomo per un normale controllo. Il 37enne è risultato però positivo all’alcoltest. Per lui una multa di 544 euro, 10 punti in meno sulla patente e il ritiro della stessa.