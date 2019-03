Paura al Tredicino di Arona: una delle gabbie dell’Explorer si è aperta mentre la giostra era in funzione.

Paura al Tredicino di Arona

Attimi di paura si sono vissuti l’altro giorno al Tredicino di Arona. La famosa e storica giostra Explorer ha avuto un problema. Mentre infatti era in movimento una delle gabbie si è improvvisamente aperta. Il momento è stato immortalato in pochi secondi di video amatoriale e con una foto pubblicata su facebook.

La giostra è stata chiusa dalla polizia municipale

“Con l’assessore Monia Mazza e Tullio Mastrangelo siamo intervenuti immediatamente – racconta il sindaco Alberto Gusmeroli – I vigili hanno chiuso subito la giostra appena il fatto è accaduto. Fortunatamente non è successo nulla anche perché, gabbia a parte, i fruitori sono legati all’attrazione. I proprietari hanno provveduto a risolvere il problema ma la giostra resterà comunque ferma fino a domani, giovedì 14 alle 11 quando verrà il viceprefetto ad Arona. Sarà lui che darà, o meno, il via libera all’Explorer per ripartire”.