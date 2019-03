Personaggio dell’anno: da oggi è in edicola con il Giornale di Arona il super tagliando che può cambiare le sorti della nostra iniziativa.

Personaggio dell’anno: tutto può ancora cambiare

Siamo arrivati alle battute finali del nostro gioco che ha come scopo quello di incoronare il Personaggio dell’anno dell’Aronese e del Borgomanerese. Nel numero del Giornale di Arona in edicola da oggi, venerdì 1 marzo, è presente l’ultimo tagliando dell’iniziativa, che vale ben 5 punti. Un’ultima opportunità per cambiare le gerarchie della classifica e per aiutarci a scegliere chi sarà scelto come Personaggio dell’anno.

Si potranno consegnare i coupon fino a giovedì 7 marzo

Il termine ultimo per consegnare tutti i tagliandi nei punti di raccolta e per votare il Personaggio dell’anno è fissato per giovedì 7 marzo. I lettori possono imbucare i coupon nelle apposite urne in redazione in via Gramsci 5 ad Arona o anche all’Edicola del lungolago e all’Edicola di via Milano. A Castelletto Ticino ferramenta Guazzoni di via Caduti della Libertà ed Edicola/libreria Non solo edicola…. E a Borgomanero all’edicola di piazza Martiri. Ulteriori dettagli sulle fasi finali dell’iniziativa nell’articolo pubblicato oggi sul nostro settimanale.