Personaggio dell’anno: questi i voti aggiornati a giovedì 31 gennaio, in testa Verderber, seguito da Stilo e Ferrari.

Personaggio dell’anno: la classifica giusta

Per un disguido tecnico al momento dell’impaginazione la classifica pubblicata sull’ultimo numero del Giornale di Arona non è correttamente aggiornata. Ci scusiamo con i lettori e con i diretti interessati per l’errore. Vi proponiamo quindi la classifica corretta, aggiornata al 31 gennaio. E vi invitiamo ad acquistare il Giornale di Arona dell’8 febbraio per poter prendere visione della classifica corretta, che a quel punto sarà stata aggiornata anche con i voti arrivati entro la mattina di giovedì 7.

In testa verderber

Come si può vedere in testa c’è ancora il sindacalista aronese della Cisl Sergio Verderber, seguito dal principale, il vicesindaco di Castelletto Massimo Stilo. Resta quindi al terzo posto la nuotatrice Cecilia Ferrari seguita dal sindaco di Dormelletto Lorena Vedovato. E a seguire tutti gli altri.

L’iniziativa

L’iniziativa è pensata per dare giusto riconoscimento a cittadini che si siano particolarmente distinti in diversi ambiti: dal volontariato alla politica, dallo sport all’arte, dall’impegno civile a quello culturale. Un modo per dare il giusto tributo pubblico a chi si spende in prima persona per la sua città, e spesso non solo. Alla fine sarà per le nostre testate giornalistiche un piacere conferire questo titolo simbolico.

Gli uomini e le donne speciali del territorio sono tanti e impareremo a conoscerli più da vicino attraverso approfondite interviste.

Come e dove votare

L’unico modo per votare però è attraverso il coupon, che va ritagliato e compilato indicando nome e cognome del personaggio che si desidera votare e consegnato nei punti di raccolta: in redazione in via Gramsci 5 ad Arona o anche all’Edicola del lungolago e all’Edicola di via Milano. A Castelletto Ticino Ferramenta Guazzoni in via Caduti della Libertà e Non solo edicola… di piazza Fratelli Cervi. E a Borgomanero edicola di piazza Martiri. L’iniziativa si chiuderà con la pubblicazione dell’ultimo tagliano il primo marzo. A breve comunicheremo i premi previsti per i personaggi che si confermeranno tra i primi classificati.