Petizione popolare per la riapertura dell’Arona Santhià a firma della lista “Comunisti per Gattinara”.

Petizione popolare

Il mese di febbraio 2019 è stato un mese importante per l’iniziativa di sensibilizzazione e di informazione in merito alla ferrovia Santhià-Arona sospesa dalla giunta Cota, Lega Nord, nel 2012, svolto dalla lista “Comunisti per Gattinara” e da Proposta Comunista. “In poco meno di 3 settimane sono state raccolte n°490 firme di cittadini dei paesi interessati dalla linea, anche di paesi non collegati alla ferrovia, ma consapevoli dell’importanza che potrà assumere la riattivazione della linea ferroviaria in oggetto, per tutto il territorio del Piemonte nord-orientale.

A loro va il nostro sentito ringraziamento” fanno sapere gli organizzatori.

Le firme sono state consegnate in Regione Piemonte all’ufficio di Presidenza, via Alfieri 15, in data 13 marzo 2019.

L’impegno

“Il nostro impegno è solo ed esclusivamente finalizzato a ridare un futuro alla ferrovia Santhia-Arona per rilanciare e valorizzare il nostro territorio e dare un servizio efficiente e necessario ai cittadini del Piemonte nord-orientale. Le speculazioni politiche di partiti o altri soggetti, non ci interessano, e non ci appartengono”.