La lettera che gli assessori di quattro Regioni hanno spedito al ministro Toninelli.

In ballo oltre 3 miliardi di euro

Infrastrutture. Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte scrivono al ministro Toninelli per salvaguardare le opere già avviate o programmate nelle quattro regioni a carico di Società Autostrade per l’Italia. In ballo oltre 3 miliardi di euro. Considerata la dichiarata intenzione di revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia da parte del Mit, gli assessori regionali chiedono certezze circa finanziamenti necessari per la realizzazione o il completamento delle opere. C’è anche il Piemonte assieme a Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel dire no alla eventuale messa in discussione di strade, autostrade e collegamenti per un valore di oltre 3 miliardi di euro. La dichiarata intenzione, da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di revocare la concessione autostradale a Società Autostrade per l’Italia (Aspi), che si era impegnata a destinare quella cifra – 3.2 miliardi, di cui circa un miliardo per lavori già avviati o da avviare, e il resto per progetti in corso di approvazione – per realizzare opere già condivise con i territori, non deve mettere a rischio il potenziamento infrastrutturale. Per questo gli assessori alle infrastrutture delle quattro Regioni, Claudia Maria Terzi per la Lombardia, Elisa De Berti per il Veneto, Francesco Balocco per il Piemonte e Raffaele Donini per l’Emilia-Romagna, hanno deciso di rivolgersi direttamente al ministro Toninelli per avere rassicurazioni sui lavori.

Il commento degli assessori Regionali

In particolare, scrivono gli assessori: