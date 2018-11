La pista da sci indoor ad Arese sembra più vicina. Dopo una lunga pausa, martedì scorso si è riunita in Regione Lombardia la segreteria tecnica che sta studiando il piano sul nuovo Accordo di Programma per l’area ex Alfa. Presenti anche i tre sindaci dei comuni coinvolti: Michela Palestra (Arese), Alberto Landonio (Lainate) e Davide Barletta (Garbagnate Milanese). Lo riportano i colleghi di settegiorni.it

Pista da sci indoor: nuovo incontro in Regione

Parrebbe sempre più vicina la realizzazione della pista da sci indoor che permetterebbe ai milanesi di sciare 365 giorni l’anno. Questo fa parte della riqualificazione dell’ultima fetta dismessa dell’immensa area ex Alfa, dopo la realizzazione dell’immenso centro commerciale. Nel progetto, firmato dall’architetto Michele de Lucchi, non è più previsto il lotto residenziale delle palazzine previste dall’accordo di programma del 2012.

I sindaci pronti a discutere sulle ricadute per il territorio

I tre primi cittadini sono pronti a discutere per vedere quali saranno le ricadute per le città. I tecnici di Regione Lombardia stanno lavorando per pubblicare velocemente le varianti urbanistiche per poter dare avvio all’iter. La ratifica nei consigli comunali dovrebbe arrivare entro aprile. Scettica, però, Michela Palestra: