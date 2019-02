Pittogrammi alieni sulle piste di Alagna? No, solo sciatori esperti. E intanto le foto impazzano sul web. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Pittogrammi alieni sulle piste

E’ il sito www.monterosa-ski.com a lanciare l’annuncio: «Torna a fare notizia, dopo un lungo periodo di silenzio, il fenomeno dei disegni geometrici sulla neve fresca, con un numero crescente di apparizioni nella famosa località di Alagna Valsesia in Piemonte, dove ci sono stati gli ultimi avvistamenti. Poche sono le certezze a riguardo. Si tratta di pittogrammi geometrici ad andamento sinusoidale, ben visibili dall’alto, perfettamente tracciati in maniera uniforme sul manto nevoso con una precisione assoluta, particolarmente frequenti nelle aree più incontaminate. Non esistono prove sulla origine di queste complesse composizioni e ciò ha contribuito nel tempo al proliferare di miti e credenze in relazione alla loro genesi. Qualcuno ipotizza improbabili fenomeni meteorologici, ma i più concordano sulla loro origine aliena ed effettivamente questa pare essere la teoria più plausibile».