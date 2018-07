Pony a spasso per Dormelletto: è successo nel tardo pomeriggio di ieri.

Pony a spasso

Un incontro molto insolito quello di ieri pomeriggio per l’aronese Alice Zavaglia. In centro paese, infatti, c’era un bel pony a passeggio.

Il racconto

“Sono uscita dal lavoro alle 17 e da via Monte Leone stavo rientrando verso Arona da Dormelletto paese quando l’ho incrociato davanti al cimitero. L’ho seguito e ha girato in via Donizzetti. Penso abbia rischiato molto sulle curve in mezzo alla strada.

Lì sono scesa dall’auto cercando di non farlo tornare di nuovo sulla strada principale. Si è calmato e si è messo a mangiare dell’erba. Non ha voluto l’acqua della mia bottiglietta, che gli ho dato in un piatto di carta chiesto a una signora che abita nella zona.

L’arrivo del proprietario

Ho intanto contattato Ivan Romano, guardaparco, che mi ha detto che non era fuggito dai Lagoni. Ha chiesto a un suo conoscente che ha dei cavalli se fosse suo, l’uomo è accorso e ha individuato il proprietario.

Ho fatto molto poco io rispetto a quest’uomo, che ha saputo calmarlo e poi legarlo con una corda per riconsegnarlo al padrone, arrivato non appena saputo“.

Diletta Pirino