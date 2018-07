Proposta di Gusmeroli: estendere l’obbligo del casco per tutte le persone che vanno in bicicletta.

Obbligo di casco per tutti i ciclisti: bambini e adulti. E’ questa la proposta che il sindaco e onorevole Alberto Gusmeroli ha portato a Roma. L’idea è stata subito presa di mira da un sito specializzato nelle due ruote (rivistabc.com) che commenta: “L’obbligo del casco, sempre fortemente consigliato, scoraggia l’uso della bicicletta. L’hanno capito anche a Malta, unico Paese europeo in cui era obbligatorio, che a febbraio ha annunciato di voler rivedere la norma. Ma in realtà l’onorevole Gusmeroli è un coerente pensatore politico, che applica rigorosamente l’ideologia sovranista del suo partito: “fuori l’Italia dall’Europa”, è una missione cui dedicare energie ed intelletto. Anche se si parla, a vanvera, di biciclette”.

La replica del sindaco

Interrogato sulla questione però, Gusmeroli spiega che questa iniziativa è nata in seguito a un evento tragico. “Ho presentato un progetto di disegno di legge con cui propongo che si obblighi al casco per chi va in bici: era una “sorta” di promessa di fare qualcosa. Me lo aveva chiesto tantissimi anni fa una mamma a cui le era morta la figlia battendo la testa. A distanza di tanto tempo ho in qualche modo, con la presentazione di quel progetto di legge, esaudito quella promessa. Anche se so che difficilmente i progetti di legge vengono discussi in Parlamento, qualora accadesse il Parlamento liberamente e democraticamente può scegliere di obbligare solo i minori, oppure tutti, oppure nessuno”.