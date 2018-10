Raduno Alpini Vercelli: il programma del raduno. Dal 12 al 14 ottobre eventi e due sfilate, il clou domenica. Intanto RAI3 pubblicizza la manifestazione.

Raduno alpini Vercelli: il programma del radun0

Con gli eventi di sabato scorso la città è già in clima Alpino.

Gli organizzatori dell’Ana, il Comune e le altre istituzioni stanno ritoccando gli ultimi dettagli per Il 21° Raduno Alpino del 1° raggruppamento (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e sezioni dalla Francia) che porterà in città nella tre giorni del 12-14 ottobre, un picco di 25.000-30.000 persone stimate, con delegazioni anche dalle zone terremotate del centro Italia, “gemellate” con le sezioni del 1° raggruppamento. Sarà una grande festa «con la gente e fra la gente».

Servizio in onda sul TG3 Piemonte

E il Raduno sarà in Tv nella serata di martedì 9 ottobre. Infatti Rai 3 è stata a Vercelli per realizzare un servizio che andrà in onda nel TG3 delle ore 19,30.

Cresce dunque l’attesa per la kermesse che si sta preparando da oltre un anno.

Questa è la versione più aggiornata del programma, che potrebbe comunque subire modificazioni nel corso della manifestazione.

Leggi le informazioni sulle limitazioni a traffico e sosta: Viabilità modificata per gli Alpini: occhio ai parcheggi

Leggi anche: Viva gli Alpini! Primo atto della settimana verde

Viva gli Alpini! La fiamma del Raduno in piazza Cavour

Alpini Vercelli: I video delle iniziative del 6 ottobre

Venerdì 12 ottobre

Alle ore 9 alzabandiera e, a seguire, inaugurazione Cittadella Protezione Civile (parete roccia, ponte tibetano, allestimento campo protezione civile) e Cittadella Militare in collaborazione con Articavallo “Voloire”.

Ore 9.30: onori alle due Medaglie d’oro Eugenio e Giuseppe Garrone con deposizione corona presso monumento al cimitero di Billiemme.

Ore 10.30: Conferenza presso la cripta di S. Andrea nella ricorrenza del Centenario della fine I° Guerra Mondiale. Relatore Gianni OIiva.

Ore 21.15: esibizione corali Alpine e fanfara itinerante per le vie cittadine.

Sabato 13 ottobre

Ore 9: nell’area ex ospedale, alla Cittadella della Protezione Civile, alzabandiera con saluto del Sindaco e del Presidente Nazionale Ana,, a seguire trasferimento a Trino.

Ore 9.30: riunione dei presidenti del 1° Raggruppamento presso Cripta S. Andrea. Riunione coordinatori di Protezione Civile al Piccolo Studio. Riunione referenti Centri Studi presso la Biblioteca Universitaria.

Ore 10.15 Trino: alzabandiera presso casa del capitano Eugenio Palazzi, onori alla lapide ricordo con la presenza coordinamento Giovani Alpini.

Ore 11: apertura annullo postale in piazza Cavour.

Ore 12.30: pranzo ufficiale.

Ore 15.00: Ammassamento in piazza Cavour

Ore 16.00: Onori al labaro Nazionale, Gonfalone delle Regione, Gonfalone della Provincia, Gonfalone del comune di Vercelli. Sfilata che

attraverserà Corso Libertà con Bambini delle scuole cittadine, autorità, vessilli, gagliardetti, alpini ed amici. Piazza C.Battisti, alzabandiera, onore ai caduti e allocuzioni Autorità.

Ore 17.00: corteo da piazza C.Battisti lungo viale Garibaldi per proseguire sino al Duomo.

Ore 18.00: Santa Messa c/o Duomo di Vercelli officiata da Mons. Marco Arnolfo.

Ore 21.30: Notte Verde Alpina in collaborazione con Ascom, apertura straordinaria attività commerciali.

Ore 21.30: Concerti di tre fanfare in piazza Cavour, a conclusione della serata le tre fanfare presenti si uniranno per suonare l’inno di Mameli.

Domenica 14 ottobre

Ore 8.00: Viale Rimembranza ammassamento ai posti assegnati.

Ore 9.30: Onori al Labaro Nazionale, Gonfaloni presenti composizione schieramento.

Ore 10.00: apertura annullo postale in via Veneto angolo corso Libertà.

Ore 10.00: Inizio sfilata per le vie cittadine, corso Palestro, piazza Cugnolio, corso Libertà, piazza Pajetta, largo Brigata Cagliari, piazza Mazzucchelli, corso San Martino, scioglimento in piazza Cesare Battisti.

Ore 12.45: passaggio della stecca alla sezione di Savona Ore 13.15: ammaina bandiera.

Ore 17.30: Estrazione biglietti Lotteria c/o sede ANA Vercelli.