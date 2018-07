Ragazzi analfabeti: solo il 65 per cento dei ragazzi delle medie ha un livello sufficiente di italiano.

Ragazzi analfabeti: i dati

A raccontarlo oggi è il Corriere della sera che lancia l’allarme soprattutto per quanto riguarda gli studenti calabresi. Lì a non sapere sufficientemente l’italiano sarebbe addirittura un ragazzo su due. E’ quanto emerge dai risultati dell’Invalsi 2018. Prove scritte che gli studenti di seconda e quinta elementare, di terza media e di seconda superiore hanno sostenuto in primavera. E i dati emersi sono molto interessanti.

Le medie

Per quanto riguarda le scuole medie ad esempio su scala nazionale solo il 65 per cento dei ragazzi ha un livello sufficiente di italiano. Ancora peggio per le competenze matematiche dove il dato scende al 59,9 per cento. Va detto che la maglia nera purtroppo spetta alle regioni del Sud. Se la cavano un po’ meglio il nord e il centro. Fanalino di coda è la Calabria. Ai primi posti invece si piazzano, nell’ordine, Provincia autonoma di Trento, Lombardia e Veneto a pari merito. Poi Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Piemonte.

Le lingue straniere

Dati non lusinghieri, soprattutto in alcune regioni del Sud anche per quanto riguarda l’Inglese. Mentre in questa materia se la cavano meglio i bambini di seconda generazione (nati in Italia da almeno un genitore straniero). Loro hanno risultati nettamente superiori ai compagni italiani.