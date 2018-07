Rosario rubato: la coroncina di granellini era stata posizionata dal marito Luigi sulla lapide.

Rosario rubato: il racconto

Ci sono luoghi in cui a prevalere su tutto dovrebbero essere il rispetto e la pietà umana. Eppure troppo spesso anche quei luoghi diventano teatro di gesti incivili e inumani. Il piccolo rosario che Adele portava sempre con sé è stato rubato. Un gesto fastidioso, avvenuto proprio in un luogo sacro per eccellenza, il cimitero di Arona. La coroncina di granellini era infatti stata posizionata dal marito Luigi sulla lapide di Adele perché la donna era tanto affezionata a quel piccolo oggetto che la accompagnava ovunque lei andasse. E’ durato tre giorni sulla lapide, poi è sparito nel nulla. “Abbiamo guardato nei dintorni ma del rosario di Adele non c’era traccia. Mi dispiace tantissimo perché aveva un grande significato per me e per i miei figli. Ora ne abbiamo messo un altro, ma non è lo stesso. Sono molto arrabbiato, una cosa così non dovrebbe succedere a nessuno”.

