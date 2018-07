Saltano patenti sulla A26 per guida in stato di ebbrezza. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it.

Saltano patenti sulla A26

La Polstrada di Romagnano nei giorni scorsi ha fermato due automobilisti all’altezza di Castelletto Ticino sulla A26. A finire nei guai un 24enne marocchino di Veruno che aveva all’etilometro un valore tra 0.5 e 0.8. Non è stato denunciato, ma si è proceduto al ritiro della patente. Fermato anche un 18enne su Volkswagen Polo che ha fatto segnare un valore di 0.5, essendo neopatentato avrebbe dovuto essere 0 il valore. Per questo non si è proceduto al ritiro, ma comunque gli agenti gli hanno elevato una multa di 160 euro e tolto 10 punti dalla patente appena presa.