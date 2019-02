Sanità in Piemonte, ha spiegato l’assessore regionale Saitta, si lavora per la riduzione delle liste d’attesa. Lo riportano i colleghi de ilcanavese.it

Ridurre le liste d’attesa

Il raggiungimento dell’intesa tra Regioni e Governo sul piano di gestione per la riduzione delle liste d’attesa predisposto dal Ministero della Salute ha offerto all’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, l’occasione per ricordare che “il Piemonte in questi anni ha anticipato con il proprio piano gran parte delle azioni contenute in quello presentato dal Governo”.

Le parole di Saitta

Sulle liste d’attesa e sulla sanità regionale, Saitta puntualizza che “questo ha permesso alla Giunta regionale, lo scorso autunno, di approvare e finanziare concretamente con 10 milioni di euro piani specifici per ogni singola Asl, che prevedono l’aumento del personale dove necessario, l’estensione degli orari di apertura di strutture e ambulatori, la contrattualizzazione di prestazioni aggiuntive con il privato accreditato: nelle prossime settimane presenteremo i primi risultati ottenuti”.

Risorse certe

Per rendere davvero efficace il piano nazionale l’assessore ritiene “necessario ora che il Governo metta a disposizione risorse certe e destinate a finanziare l’aumento del personale, che è l’unica strada attraverso la quale si può ottenere un incremento effettivo delle prestazioni erogate. I fondi stanziati nella Legge di bilancio, vincolati esclusivamente agli investimenti, non consentono infatti di effettuare alcuna assunzione”.