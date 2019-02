Scossa terremoto percepita nel nord del Piemonte. La terra ha tremato ieri, giovedì 21 febbraio in Valle d’Aosta fino a farsi sentire anche nella nostra regione.

Ieri alle 19.24 un’ondata sismica di 2.1 della scala Richter è stata rilevata a 8 chilometri da Saint Rhémy en Bosses, in provincia di Aosta. Pare che non ci siano stati danni a persone e a cose. Non è la prima volta che la terra trema, nei giorni scorsi un’altra scossa.