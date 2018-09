Sicurezza e antidegrado: riguardo alla sicurezza stradale l’attenzione si è focalizzata

su uso del cellulare e mancato uso della cintura.

Sicurezza e antidegrado: cellulare alla guida

Da circa 4 giorni sono iniziati i controlli legati alla sicurezza stradale e all’antidegrado. A comunicarlo sono Sindaco, Assessore alla Polizia Locale e Comandante della Polizia Locale.

“Riguardo alla sicurezza stradale l’attenzione della Polizia Locale si è focalizzata

principalmente su violazioni quali l’uso del cellulare durante la guida. Pratica che determina distrazione ed è causa principale di numerosi gravi e a volte mortali incidenti in tutta la Nazione. In modo particolare investimento di pedoni o anche invasione di corsia. Contestate 8 violazioni per uso telefonini art. 173 del Codice della Strada che prevede come sanzione accessoria la decurtazione di n. 5 punti dalla patente.

Le cinture di sicurezza

Il mancato uso di cinture di sicurezza è un’altra causa che aumenta le conseguenze a livello di

lesioni di chi non le indossa. In questo caso gli agenti hanno rilevato 5 sanzioni art. 172 del Codice della Strada che prevede una sanzione accessoria della decurtazione di n. 5 punti dalla patente.

L’attività di prevenzione è stata effettuata su tutto il territorio Aronese con auto civetta della

Polizia Locale. Questo al fine di scoraggiare gli utenti dal mantenere atteggiamenti che possono

provocare conseguenze gravi.

Sicurezza e decoro

Per quanto concerne la sicurezza urbana, in applicazione del D.L. n. 14/17 e Regolamento di

Polizia Urbana, sono stati emessi 5 Daspo. Si tratta di ordini di allontanamento di

soggetti non residenti che violano il Regolamento di polizia Urbana e generano degrado.

Tali attività su disposizione del Sindaco e assessore Polizia Locale continueranno nei prossimi

giorni. Questo al fine di garantire maggiore qualità della vita del cittadino Aronese e dei suoi turisti. Unitamente ad una maggiore sicurezza della circolazione stradale.