Sindaco Gusmeroli lancia una proposta per la prossima stagione turistica: negozi aperti fino alle 23.

Sindaco Gusmeroli e la proposta di modifica degli orari

“I centri commerciali stanno perdendo clienti a favore di Amazon e internet, mentre i centri storici delle nostre belle città hanno spazi di crescita incredibile. Arona l’anno scorso ha avuto una crescita turistica del 17,20%. I nostri lungolaghi, i corsi pedonali, le vie dello shopping non sono replicabili , così come i nostri bellissimi paesaggi insieme ai negozi. Ma non basta bisogna innovare.

La proposta

“Ieri alle 16.15 sul Corso Cavour c’erano 34 gradi torridi e ovviamente nessuna persona ma tutti i negozi aperti. Come aperta era la strada del lungolago Marconi.

Da un po’ di tempo sostengo che ad Arona bisogna pensare al cambiamento degli orari di apertura, perché alle 16.30 la gente è in spiaggia o si ripara dalle temperature elevate. Ecco una proposta: l’orario che utilizzano già molte città sul lago di Como, Garda o in Liguria o Romagna.

cosa ne pensate se dal 1 giugno al 30 settembre si utilizzasse questo orario? Sono convinto che Arona con questi orari sarebbe avanti su tutti ancora di più e vincerebbe la sfida contro tutti i centri commerciali del mondo.”

L’orario proposto è al mattino dalle 9.30 alle 12.20, il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30 e alla sera dalle 21.30 alle 23. Questo nei tre mesi estivi.