Siringhe usate lasciate a terra: “Vengono qui a drogarsi”. Il servizio completo sul Giornale di Arona attualmente in edicola.

Siringhe usate e degrado

“Non so più come fare e a chi rivolgermi per vedere risolto questo problema! La sera vengono qui a bere alcolici e a drogars. Lo dimostrano le bottiglie e le numerose siringhe che mi capita di trovare al mattino”. A parlare un cittadino aronese residente in un condominio in via XX Settembre. Gli spazi in cui si consumano le scene di degrado denunciate sono quelli della terrazza privata al pian terreno, soprastante i garage. Un’area a cui al momento può accedere chiunque. “Abbiamo votato per mettere un cancello ma a oggi è tutto fermo e intanto succede quello che documentano le immagini che ho scattato”. Purtroppo in città non si tratta di una situazione così insolita o isolata.