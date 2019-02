Sotto Villa Cantoni in arrivo 30 nuovi posti auto: variazione approvata in consiglio comunale.

Sotto Villa Cantoni l’ampliamento del parcheggio

Nell’ultimo consiglio comunale si è parlato di Villa Cantoni: lo stabile, come è noto, è stato riqualificato da un privato e il comune è riuscito ad ottenere un ampliamento del parcheggio di Compagnia dei 40 <quasi a costo zero>. La variante approvata in consiglio infatti consente di frazionare il terreno della villa per farne diventare una parte del comune.

Così il sindaco Gusmeroli

“Sempre a carico del privato, inizieranno i lavori per lo sbancamento di quella parte di terreno in modo da ampliare il parcheggio con altri 30 posti auto. E’ un risultato incredibile perché totalmente insperato: recuperare 30 posti auto in pieno centro non è da tutti. Siamo riusciti a portare a casa un gran risultato. Il parcheggio poi sarà realizzato da noi in simil sterrato perché la Sovrintendenza non vuole asfalto. Ricordiamo infine che anche grazie alle nostre facilitazioni finalmente la villa è stata ristrutturata”.