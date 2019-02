Sport e felicità saranno i temi dell’incontro in programma per stasera alla chiesa evangelica Oasi.

Sport e felicità: se ne parla con Il Sorriso

Continuano gli appuntamenti con le conferenze informative tenute dall’associazione attiva nel sociale “Il Sorriso”. Il prossimo appuntamento è infatti in programma per, stasera, venerdì 8 febbraio. A partire dalle 21, al centro cristiano Oasi, sulla statale del Sempione, si tratterà il tema “Sport, passione e felicità, come allenare la nostra mente al pensiero positivo”.

Alla chiesa Oasi due ospiti importanti

I responsabili dell’associazione hanno invitato per l’occasione due ospiti di tutto rispetto. Interverranno nel corso della serata la psicologa clinica e psicoterapeuta Sabrina Ciccarelli, esperta in psicologia positive e corretto stile di vita e l’altleta e campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli, autore del libro “Il vento contro”.