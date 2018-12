Stadio comunale: sabato 2 alle 14 la cerimonia dedicata alla memoria storica e fedelissimo della società aronese e alla vecchia gloria prematuramente scomparsa.

Stadio comunale: ci siamo

L’annuncio arriva dal vice sindaco e assessore allo Sport Federico Monti. Domenica 2 dicembre alle 14 avrà luogo la cerimonia di intitolazione dello stadio di Arona a Valerio Del Ponte e la tribuna alla vecchia gloria dell’Arona Giovanni Di Domenico, calciatore prematuramente scomparso.

Valerio Del Ponte era dedito e molto attaccato alla maglia della sua squadra del cuore, tanto da venire considerato la memoria storica dell’Arona Calcio. Oltre a essere un gran tifoso era anche un abile divulgatore: seguiva la squadra in casa o in trasferta e ne raccontava le gesta attraverso articoli giornalistici su testate cartacee e on line. Collaborò anche alla stesura del libro sull’Arona Calcio “I nostri primi 90 anni” e creò l’Angolo dell’Arona sul Web.

Oltre 400 persone avevano sostenuto sul Web in seguito alla sua scomparsa l’iniziativa “Intitoliamo il campo di calcio di Arona a Valerio Del Ponte”.

Finalmente il momento tanto atteso è arrivato e certamente domenica su quel campo non mancheranno le emozioni.