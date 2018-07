Stadio lavori in corso: si avvicina la tanto attesa dedica al campo e alla tribuna a Valerio Del Ponte e Didomenico.

Stadio lavori in corso

I ponteggi hanno “avvolto” la tribuna del campo di calcio di via Montenero. Un intervento molto atteso, soprattutto da quanti seguono le attività calcistiche aronesi da vicino e da chi aspetta con fiducia di vedere quella tribuna e il rispettivo campo intitolati a due personaggi speciali per la città e per l’Arona calcio.

I ritardi e i disagi

Proprio qualche giorno prima l’aronese Paolo Rizzi si era rivolto pubblicamente al sindaco su Facebook: «Vorrei tanto sapere quando finalmente inizieranno i lavori alla tribuna che è in condizioni disastrose, l’ultima promessa era che i lavori sarebbero iniziati a gennaio ma da allora sono passati 7 mesi, tra poche settimane inizia il campionato e la tanto attesa dedica al campo e alla tribuna a Valerio Del Ponte e Didomenico (ex cronista sportivo ed ex calciatore) verrà temo nuovamente rinviata. Intanto nel finale di campionato in due domeniche piovose il numeroso pubblico se ne è andato a casa col sedere a mollo. Sanno tutti che la colpa non è di questa amministrazione ma di chi in passato non ha controllato la qualità dei lavori».

Il sindaco

Tempestiva anche in questo caso la risposta del sindaco Alberto Gusmeroli. «I lavori dovevano iniziare a fine gennaio-primi di febbraio. Purtroppo le tribune, come peraltro tutto il centro sportivo, sono state realizzate molto male. L’impresa e il tecnico dell’impresa ha verificato che c’era, oltre al resto, un problema di pendenza del tetto. Bloccato l’inizio dei lavori, perizia di variante, e iter che riparte. Ovviamente causa nei confronti dell’azienda che nel 2006 ha realizzato i lavori. A questo punto concluso l’iter burocratico si può partire con i lavori. Come detto, si pagano lavori fatti male durante la precedente amministrazione per centinaia di migliaia di euro. Però adesso è un nuovo capitolo che si arricchirà da ottobre con la realizzazione del campo in erba artificiale, tanto atteso dai dirigenti, dai genitori e ragazzi dell’Arona calcio».

“Le targhe sono pronte”

Parole confermate dai fatti: da lunedì 16 il cantiere è stato infatti avviato. «I lavori – spiega Damiano Malgaroli, dirigente storico dell’Arona – dovrebbero durare 15/20 giorni e interesseranno la sistemazione del tetto e il ripristino delle tribune. Diciamo che, anche se siamo in ritardo, questo è il momento migliore, poiché attualmente le attività sono ferme». E in merito all’intitolazione: «Le targhe sono già pronte da tempo – assicura – ma era giusto aspettare l’esecuzione dei lavori. Attendiamo indicazioni dal Comune ma siamo fiduciosi che, una volta terminati i lavori, si potrà procedere con l’inaugurazione e l’intitolazione».